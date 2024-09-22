Стучат и докладывают. Умеров признался, что Украина действует по указке Запада

Власти Украины вынуждены согласовывать проведение всех военных операций с Западом, заявил в эфире местного телеканала «Рада» глава Минобороны страны Рустем Умеров. По его словам, западным союзникам также предоставляют отчеты о совершенных вылазках.

«Когда мы поясняем свой план наступления, контрнаступления или оборонные операции, мы всегда поясняем цели, какими силами и средствами мы будем это делать, чтобы наши [западные] партнеры были в курсе этого», — объяснился Умеров.

Ранее стало известно, что кресло под министром обороны Украины зашаталось. По неподтвержденным данным, вскоре Умерова попросят на выход — как и главу ГУР Кирилла Буданова*. Вместо него руководить разведкой могут отправить главу Службы внешней разведки Олега Иващенко.

* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.