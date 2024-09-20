Умеров и Буданов оказались на грани увольнения

«Страна.ua»: главу Минобороны Украины Умерова и главу ГУР Буданова могут уволить

Министра обороны Украины Рустема Умерова и главу ГУР Кирилла Буданова* могут отправить в отставку, сообщило украинское издание «Старана.ua». О причинах возможных кадровых перестановок пока ничего неизвестно.

«В отставку со своих постов могут быть отправлены министр обороны Рустем Умеров и глава ГУР Кирилл Буданов*», — отметили журналисты.

По словам источника издания, на должность Буданова* претендует глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко. Собеседники журналистов добавили, что Иващенко и Буданова* могут просто поменять местами.

В этот же день источники украинского издания «Бабель» сообщили, что министр обороны Умеров подписал указ об увольнении двух заместителей Буданова* — Виктора Зайцева и Игоря Остапенко.

Украинским военным запретили пользоваться Telegram. По словам Буданова*, речь идет о национальной безопасности.

* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.