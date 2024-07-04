«Стратегия Украины не работает». На Западе сообщили о прорыве российской армии в ДНР

Российская армия прорвала оборону Вооруженных сил Украины в Донецкой Народной Республике. Об этом написал немецкий военный обозреватель Юлиан Репке в соцсети X.

«Российская армия прорвала украинскую линию обороны и продвинулась на три километра в Кирово <…>. В чем бы не заключалась стратегия Украины по сдерживанию наступления России в ДНР, она не работает», — сделал вывод эксперт.

Ранее в Генштабе ВСУ признали напряженную ситуацию на Торецком направлении. По данным украинского командования, российские войска ведут активные наступательные действия вблизи населенных пунктов Делеевка, Торецк, Северный и Нью-Йорк. В конце июня в Торецке объявили принудительную эвакуацию.

На прошлой неделе Министерство обороны России сообщило об освобождении населенных пунктов Спорноеи Новоалександровка в ДНР. Также российские войска улучшили тактическое положение в районах населенных пунктов Торецк, Михайловка, Кирово, Волчье, Новгородское, Шевченко, Вишневое и Сокол.