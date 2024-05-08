«Стратегическая высота». Запад встревожился из-за успехов России под Часовым Яром | 360°

08 мая 2024, 02:49
«Стратегическая высота». Запад встревожился из-за успехов России под Часовым Яром
Advance: Часов Яр может стать базой для дальнейшего наступления ВС РФ в зоне СВО
Российская армия превратит Часов Яр в базу для дальнейшего наступления в зоне специальной военной операции, когда возьмет этот стратегически важный город. Об этом написал обозреватель Д. Марьянович в статье для хорватского издания Advance.
Марьянович отметил, что битву за Часов Яр уже считают проигранной для украинской армии. Ставки здесь «исключительно высоки».
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«Это город на стратегической высоте, и если русские его возьмут (а все говорит в пользу этого), то устроят там свою новую базу, откуда смогут вести наступление по нескольким направлениям, <…> увеличивая темпы», — подчеркнул он.
По его мнению, ситуация, сложившаяся в этом районе, подтвердила превосходство России в человеческих и материальных ресурсах, а также неизбежность победы ВС РФ на Украине. Для терпящей поражение украинской армии есть только один способ избежать поражения — вовлечь в прямой конфликт с Россией страны Запада.
При этом Марьянович предупредил, что масштабная война может начаться и как за пределами Украины, так и на линии фронта в зоне СВО. Наилучшая альтернатива этому, подчеркнул он, «перенаправление конфликта в сторону прекращения посредством мирных переговоров».
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил о поступлении «оптимистичной» информации из зоны боевых действий, где продолжается борьба за Часов Яр.
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