«Страшно. Там бомбят». Жительница курского приграничья вырвалась домой за документами

Жительница села Коренево в Курской области рассказала военному следователю, что умудрилась съездить домой, чтобы захватить документы и кое-что из вещей. Видео с допросом оказалось в распоряжении 360.ru.

«Страшно. Там бомбят. По поселку прилетов не было в тот момент, когда я там находилась», — сообщила она о поездке.

По словам курянки, в населенном пункте есть разрушения. А знакомые рассказали ей о погибших.

«Говорят, что из знакомых кого-то подстрелили, волонтеров, ребят, которые помогали вывозить людей», — добавила женщина.

Также курянка отметила, что уезжала из дома 6 августа, когда ВСУ напали на регион. Самих боевиков она не видела, но слышала, что они вторглись в несколько населенных пунктов. С 20 августа вместе с семьей женщина находится в Нижнем Новгороде.

«Встретили хорошо. Люди очень отзывчивые, с вещами помогли, с продуктами. [Живется] хорошо, но домой хочется», — призналась жительница Коренева.

Когда можно будет вернуться, курянка не знает. По ее словам, возможно, к Новому году. Но кто давал такие обещания, она не уточнила.

Курская область 6 августа подверглась массированной атаке со стороны ВСУ. Ранним утром диверсанты пытались прорваться через границу, боевики наносили удары по жилым домам, в результате чего местным жителям пришлось срочно эвакуироваться из приграничной зоны. Жительница Суджи ранее рассказала, что никто из местных не был готов к тому, что придется уезжать.