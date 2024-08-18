Нападение боевиков ВСУ на населенные пункты Курской области имеет страшную цену. Об этом в Facebook* сообщил мэр города Андрей Садовый.

В соцсети градоначальник опубликовал фотографию похорон трех националистов ВСУ, один которых погиб как раз в Курской области.

«Операция украинской армии в Курской области имеет страшную цену. Нужно осознать это и помнить тех, кто расплачивается за это», — подписал он публикацию.

Минобороны в воскресенье, 18 августа, сообщило, что после начала атаки на Курскую область ВСУ лишились свыше 3,4 тысячи человек живой силы, из них более 300 — только за прошлые сутки.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что киевский режим для нападения на Курскую область сформировал мощные наемнические подразделения. По его словам, командование ВСУ сделало ставку на опытных военнослужащих.

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