«НАТО переживает настоящую паническую атаку из-за собственного авторитета: чем дальше продвигается российская линия фронта, тем больше его руководство и западные лидеры понимают, что их авторитет падает», — говорится в материале.

Автор издания также отметил, что высокопоставленные британские офицеры постоянно твердят о том, что Лондону и странам НАТО нужно готовиться «к войне с Россией через пять лет». При этом никто не объясняет, на чем основывается это заявление. Никаких разведданных о так называемой российской угрозе никто не представил.

Другое дело, что европейцы рассчитывали разместить на Украине десятки тысяч западных солдат после заключения мирного соглашения. Только успешное продвижение российской армии обнуляет эти надежды.

Ранее на Западе сообщили, что США и НАТО разработают новый способ поставки вооружения ВСУ.