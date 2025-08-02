США и НАТО разработают новый способ поставок оружия Украине

США и НАТО пытаются найти новый способ поставить ВСУ американское оружие. Украинские власти рассчитывают не только на эти поставки, но и на финансирование от стран альянса, сообщило агентство Reuters.

«Союзники работают над новым подходом по снабжению Украины вооружением с использованием фондов стран НАТО, чтобы платить за покупку или транспортировку американского оружия», — отметили в публикации.

Сейчас киевский режим должен составить список необходимого ему оружия и предоставить его США. После этого страны альянса должны решить, кто из них будет передавать это вооружение или финансировать закупку.

Журналисты предположили, что поставки оружия Украине планируют осуществлять партиями по 500 миллионов долларов каждая.

Ранее стало известно, что ВСУ якобы получили от ФРГ три американских системы противовоздушной обороны Patriot. До этого министр обороны Германии Борис Писториус согласился на отправку оружия взамен на компенсацию со стороны Соединенных Штатов.