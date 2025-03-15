Странные передвижения кораблей заметили в порту Одессы

Подпольщик Лебедев: в порту Одессы на рейд встали пять сухогрузов

Активное движение судов зафиксировали в порту Одессы. На рейд встали пять сухогрузов, разместившихся в Новой, Карантинной и Каботажной гаванях, сообщил в Telegram-канале руководитель пророссийского подполья Сергей Лебедев.

Он отметил, что один из пяти сухогрузов среднего размера стоит на восьмом причале в Карантинной гавани, еще одно малое судно расположилось на 12-м причале в Новой гавани.

Лебедев обратил внимание на повышенную активность составов, предположительно связанную со скорой отправкой грузов. Один из кораблей прибыл в порт под флагом Палау, что указывает на его связь с США.

Несколько дней назад ВС России нанесли удар по грузовому судну в порту Одессы. В результате повреждения получил сухогруз под флагом Барбадоса, котором доставляли военную помощь.

В ночь на 15 марта несколько взрывов прогремело в Одесской и Сумской областях. ВВС Украины сообщили об атаке дронов. На фоне этого в Одессе возникли проблемы со светом.