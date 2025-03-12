Момент удара ВС России по грузовому судну в Одессе попал на видео

ВС России нанесли удар по грузовому судну в порту Одессы. Кадры атаки опубликовали в Telegram-канале «Военкоры Русской весны» .

Очевидцы сняли момент прилета ракеты. Судя по видео, сначала была видна яркая вспышка, после этого прозвучал громкий взрыв и судно охватил пожар.

Военкоры сообщили, что во вторник, 11 марта, российские подразделения нанесли серию ударов по объектам на Украине. В результате в Одессе повреждения получил сухогруз под флагом Барбадоса. На таких судах в республику доставляют военную помощь.

Также ударные беспилотники поразили инфраструктурный объект в Днепропетровске. Местные власти сообщили, что после прилета там вспыхнул пожар.

После ночного прилета беспилотников в Одессе загорелась нефтебаза. Прилет произошел был более суток назад, а сейчас пожар вспыхнул с новой силой.