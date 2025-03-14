Проблемы со светом возникли в Одессе после атаки БПЛА
Беспилотники атаковали Одессу. После взрывов в городе произошли скачки напряжения, сообщило издание «Страна.ua».
О взрывах в Одессе стало известно около 23 часов. Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили о налете дронов-камикадзе. Местные жители рассказали в пабликах о проблемах с электричеством из-за скачков напряжения.
Пострадал также Черноморск в 30 километрах от Одессы. Удары пришлись по подстанциям и портовой инфраструктуре, в городе произошло отключение света.
Помимо Одесской воздушная тревога действовала в Черниговской и Кировоградской областях. В Сумах прогремели несколько взрывов.
Минувшей ночью украинские беспилотники атаковали Москву, Подмосковье и Краснодарский край. Обломки рухнули в Балашихе, коттеджном поселке Росинтер-2, столичном ЖК «Авангард» и спровоцировали пожар на Туапсинском НПЗ.