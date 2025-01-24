Сторож пострадал при падении обломков БПЛА в Рязанской области

Shot: один человек пострадал при атаке беспилотников ВСУ на Рязанскую область

В результате атаки украинских беспилотников в Рязанской области пострадал один человек. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Средства противовоздушной обороны уничтожили все беспилотные аппараты ВСУ. Обломки нескольких из них рухнули на территории местного нефтезавода, вызвав пожар, указал источник канала. Ранение получил 53-летний сторож объекта, ему повредило ногу.

В ночь на пятницу средства ПВО сбили 121 украинский беспилотник над Брянской, Курской, Рязанской, Саратовской, Белгородской, Ростовской, Воронежской, Тульской, Липецкой, Орловской, Московской областями, а также над столицей России и Крымом.

Губернатор Рязанской области Павел Малков ранее сообщил, что обломки одного из БПЛА после воздушной атаки на Рязань попали в частный дом. Вспыхнул пожар, который удалось быстро потушить. Никто не пострадал.