«Стоп! Это минное поле». Вытащенный отцом из-под огня ВСУ боец спас его и сослуживцев

Спасенный отцом с поля боя боец с позывным Шеф, получивший тяжелое ранение, тоже сумел спасти ему жизнь. Об этом сообщил KP.RU .

Бойцы с позывными Инзер и Шеф из Башкирии — отец и сын — вместе служили в противотанковом дивизионе в Донецкой области.

Прошлым летом Шеф подорвался на противопехотной мине ВСУ в Угледаре. Его отец отправился на его поиски вместе с эвакуационной группой. Он вынес тяжелораненого сына на руках с поля боя, пройдя около пяти километров под вражеским огнем.

Как рассказал Инзер, состояние сына, когда он его нашел, было критическим. Надо было быстро выбираться. К тому времени все бойцы были уставшими и обезвоженными.

Главная сложность заключалась в том, что раненых нужно было нести на носилках, которые в пути в некоторых местах иногда застревали. На обратном пути Шеф спас жизнь отцу и боевым товарищам, узнав опасный участок, где он подорвался на мине.

«В один момент Тимур полз впереди нас и резко закричал: „Стоп! Всем стоять! Это минное поле, я здесь и подорвался“», — рассказал Инзер.

Он добавил, что потом огляделся и увидел, что там валялись берцы его сына и автомат. Тогда он понял, что они сбились с пути, перепутав развилки.

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