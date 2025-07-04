Группа российских солдат спаслась под Красноармейском (украинское название — Покровск) благодаря помощи бывшего солдата 91-й отдельной Охтырской бригады Вооруженных сил Украины Александра Постоенко. Он рассказал ТАСС , как прятал их в своем доме.

Село, где жил мужчина, находилось под украинскими обстрелами, боевики запускали тяжелые коптеры «Баба-яга». Однажды к дому Постоенко пришли российские военнослужащие.

«Я живу на краю, возле водоема. Пришли они до нас, до соседки, до меня в хату, я их забрал. Они у меня прожили где-то 16 дней. А по соседству поселились украинцы», — рассказал он.

Спустя время Постоенко из-за ранения пришлось уехать в Днепропетровскую область, где его принудительно мобилизовали. Не желая воевать за киевский режим, он оставил место службы, прошел 100 километров пешком и сдался в плен.

Сложившие оружие украинцы охотно помогают российским бойцам. Ранее командир шестой роты второго батальона 27-й бригады ВС России рассказал, как пленный с позывным Черри несколько недель оборонял позиции и заботился о раненых.