Россия нарастила оборонную промышленность быстрее, чем того ожидал Североатлантический альянс. Об этом телеканалу Sky News заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Он также рассказал, что блок потерял много времени в вопросе усиления своей военной промышленности.

«Это правда, что союзники по НАТО потратили больше времени, чем им следовало, на наращивание производства [вооружений]», — констатировал генсек блока.

Ранее бывший аналитик Пентагона и лейтенант ВВС США в отставке Карен Квятковски предположила, что НАТО может распуститься из-за политики президента Джо Байдена. Она пояснила, что в Белом доме и руководстве Альянса творится «политический беспорядок». По ее словам, решение Байдена снять запрет на использование Украиной оружия по России приведет к дальнейшей эскалации.

Эксперт исключила возможность ядерного конфликта, но предупредила о возможном разрушении Евросоюза и НАТО.