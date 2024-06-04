Столтенберг признал ошибку НАТО в оценке оборонной промышленности России

Генсек НАТО Столтенберг: Россия быстро усилила оборонную промышленность

Фото: РИА «Новости»

Россия нарастила оборонную промышленность быстрее, чем того ожидал Североатлантический альянс. Об этом телеканалу Sky News заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Он также рассказал, что блок потерял много времени в вопросе усиления своей военной промышленности.

«Это правда, что союзники по НАТО потратили больше времени, чем им следовало, на наращивание производства [вооружений]», — констатировал генсек блока.

Ранее бывший аналитик Пентагона и лейтенант ВВС США в отставке Карен Квятковски предположила, что НАТО может распуститься из-за политики президента Джо Байдена. Она пояснила, что в Белом доме и руководстве Альянса творится «политический беспорядок». По ее словам, решение Байдена снять запрет на использование Украиной оружия по России приведет к дальнейшей эскалации.

Эксперт исключила возможность ядерного конфликта, но предупредила о возможном разрушении Евросоюза и НАТО.

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