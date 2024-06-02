Экс-аналитик Пентагона предрекла разрушение НАТО и ЕС из-за решения Байдена

Экс-аналитик Квятковски: решение Байдена по Украине приведет к разрушению НАТО

Фото: РИА «Новости»

Решение американского президента Джо Байдена позволить ВСУ применять оружие США по российским регионам приведет к разрушению НАТО и ЕС. Об этом заявила экс-аналитик Пентагона и лейтенант ВВС США в отставке Карен Квятковски, ее слова передало РИА «Новости».

«Этот сдвиг в политике Байдена в отношении использования Украиной американского оружия внутри России, пока только около Харькова, ведет к эскалации», — сказала она.

Эксперт отметила, что решение Белого дома также указало на «политический беспорядок в Вашингтоне и в руководстве НАТО». Кроме того, действия Байдена не закончатся ядерным конфликтом, как ждут в правительстве Штатов. Результатом такой политики президента станет разрушение Евросоюза и Североатлантического альянса, подчеркнула Квятковски.

Ранее независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший заявил, что война США против России ради интересов Украины была бы безумием. Так он прокомментировал новость, что Байден позволил ВСУ пользоваться американским оружием при атаках на российские территории.

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