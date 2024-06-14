Приведенных в состоянии высокой готовности солдат НАТО стало больше

Столтенберг: в НАТО 500 тысяч военных находятся в состоянии высокой готовности

IMAGO/Dwi Anoraganingrum
Фото: IMAGO/Dwi Anoraganingrum/Global Look Press

В НАТО на сегодняшний день во всех видах вооруженных сил 500 тысяч человек находятся в состоянии высокой степени готовности. Такое заявление сделал генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, сообщил ТАСС.

До этого сообщалось о 300 тысячах бойцов. Группа высокой готовности — это специальная передовая бригада войск НАТО в составе сил быстрого реагирования. Командиры могут развернуть их в течение месяца.

Ранее Столтенберг заявил, что главы Минобороны стран НАТО согласовали новые ограничения против России. Как сообщал RT, речь идет об усилении обмена между разведслужбами и повышении защиты критической инфраструктуры.

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