Приведенных в состоянии высокой готовности солдат НАТО стало больше

Столтенберг: в НАТО 500 тысяч военных находятся в состоянии высокой готовности

В НАТО на сегодняшний день во всех видах вооруженных сил 500 тысяч человек находятся в состоянии высокой степени готовности. Такое заявление сделал генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, сообщил ТАСС .

До этого сообщалось о 300 тысячах бойцов. Группа высокой готовности — это специальная передовая бригада войск НАТО в составе сил быстрого реагирования. Командиры могут развернуть их в течение месяца.

Ранее Столтенберг заявил, что главы Минобороны стран НАТО согласовали новые ограничения против России. Как сообщал RT, речь идет об усилении обмена между разведслужбами и повышении защиты критической инфраструктуры.