Столтенберг не страдал деменцией на посту премьера Норвегии — Путин

Путин напомнил о молодых годах Столтенберга «без деменции»

Ansgar Haase/dpa
Фото: Ansgar Haase/dpa/Global Look Press

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не страдал деменцией, когда находился на посту премьер-министра Норвегии. Об этом напомнил президент России Владимир Путин на пресс-подходе по итогам визита в Узбекистан.

Таким образом глава государства прокомментировал слова генсека альянса о «праве» Украины атаковать территорию России. Путин подчеркнул, что с молодым Столтенбергом можно было решать непростые вопросы.

«На тот момент — я просто уверен в этом — [Столтенберг] деменцией не страдал никакой», — заявил президент.

Генсек НАТО призвал членов альянса снять заперт на удары по российской территории. При этом он исключил ввод западных войск на Украину и предостерег союзников от прямого столкновения с Россией.

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