Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не страдал деменцией, когда находился на посту премьер-министра Норвегии. Об этом напомнил президент России Владимир Путин на пресс-подходе по итогам визита в Узбекистан.

Таким образом глава государства прокомментировал слова генсека альянса о «праве» Украины атаковать территорию России. Путин подчеркнул, что с молодым Столтенбергом можно было решать непростые вопросы.

«На тот момент — я просто уверен в этом — [Столтенберг] деменцией не страдал никакой», — заявил президент.

Генсек НАТО призвал членов альянса снять заперт на удары по российской территории. При этом он исключил ввод западных войск на Украину и предостерег союзников от прямого столкновения с Россией.