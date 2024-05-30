Столетний Герой России рассказал Путину, что ему не разрешили отправиться на СВО

Столетний Герой России Ибрагим-Паша Садыков рассказал президенту Владимиру Путину, что написал письмо в Минобороны с просьбой отправить его в зону СВО. Беседа долгожителя с главой государства состоялась во время церемонии награждения в Екатерининском зале Кремля, сообщили журналисты кремлевского пула РИА «Новости» .

По словам Героя России, министр обороны отклонил его предложение из-за преклонного возраста.

«Уважаемый президент Российской федерации! <…> Я молодой еще. Я написал письмо министру обороны Российской Федерации. Я — автоматчик, с 1941 по 1945 год я на фронтах был», — заявил долгожитель.

Глава государства проводит в Кремле церемонию награждения. Он вручает ордена, знаки отличия и почетные звания более 30 гражданам России. В список попали работники различных профессий. В число награждаемых государственных чиновников вошли председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер ГД Вячеслав Володин, мэр Москвы Сергей Собянин и глава Белгородской области Вячеслав Гладков.