Церемония вручения государственных наград стартовала в Кремле

Путин вручит государственные награды Матвиенко, Собянину и Гладкову

Фото: РИА «Новости»

Президент Владимир Путин начал вручать государственные награды в Екатерининском зале Кремля. Ордена, знаки отличия и почетные звания получат более 30 граждан России. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Российский лидер наградит государственными наградами в том числе председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко, спикера Госдумы Вячеслава Володина, мэра Москвы Сергея Собянина и губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. Кремль проводит прямую трансляцию мероприятия

«Дорогие участники и друзья, все вы — творцы современной истории», — обратился глава государства к залу.

Путин наградит также летчиков-космонавтов, общественников, артистов, многодетных матерей, медиков, спортсменов, журналистов. В церемонии награждения будут участвовать россияне, которые добились успехов в той или иной области.

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