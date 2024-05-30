Церемония вручения государственных наград стартовала в Кремле
Путин вручит государственные награды Матвиенко, Собянину и Гладкову
Президент Владимир Путин начал вручать государственные награды в Екатерининском зале Кремля. Ордена, знаки отличия и почетные звания получат более 30 граждан России. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Российский лидер наградит государственными наградами в том числе председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко, спикера Госдумы Вячеслава Володина, мэра Москвы Сергея Собянина и губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. Кремль проводит прямую трансляцию мероприятия
«Дорогие участники и друзья, все вы — творцы современной истории», — обратился глава государства к залу.
Путин наградит также летчиков-космонавтов, общественников, артистов, многодетных матерей, медиков, спортсменов, журналистов. В церемонии награждения будут участвовать россияне, которые добились успехов в той или иной области.