Российская сторона продолжит работать, чтобы военнопленные как можно быстрее вернулись с Украины. Такое заявление сделал глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский в Telegram-канале .

«В рамках стамбульских договоренностей сегодня домой начали возвращаться из плена наши воины. Некоторые совсем мальчишки, но так их назвать — язык не поворачивается. Они не сломались. Стояли до конца. Россия своих не бросает!» — написал Мединский.

В рамках переговоров в Стамбуле были достигнуты договоренности об обмене пленными. Обмен прошел 9 июня. Страны возвратили на родину военнослужащих возрастом до 25 лет.

Самолет Ил-76 с освобожденными из украинского плена российскими военнослужащими приземлился в подмосковном аэропорту Чкаловский. Бойцы вышли из самолета с развернутым флагом России.