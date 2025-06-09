Герои вернулись. Минобороны показало первое видео со спасенными молодыми бойцами России

Ил-76 с освобожденными из украинского плена российскими военнослужащими приземлился в подмосковном аэропорту Чкаловский. Пресс-служба Минобороны России в официальном Telegram-канале опубликовала и первые кадры с солдатами.

Бойцы российской армии вышли из самолета с развернутым флагом России. Они сделали несколько снимков на фоне борта.

Затем военные отправились к транспорту. Уже внутри солдаты позвонили родным — впервые за долгое время.

Первая группа освобожденных из плена российских военнослужащих в возрасте до 25 лет сначала прибыла на территорию Белоруссии. Взамен Россия передала Украине аналогичное количество военнопленных из ВСУ.

Сколько именно солдат участвовали в обмене с обеих сторон, не уточнялось. Украинский лидер Зеленский ранее также говорил о начале обмена пленными, по его словам, он продлится в несколько этапов в ближайшие дни.

Глава российских переговорщиков Владимир Мединский рассказывал, что в июне стороны проведут паритетный обмен военнопленными. По его данным, речь идет об обмене не менее тысячи человек с каждой стороны.

Договоренность по военнопленным в возрасте от 18 до 25 лет Россия и Украина заключили в Стамбуле. Здесь 2 июня прошел второй раунд переговоров сторон.