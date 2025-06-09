Украина и Россия обменялись военнопленными

Российская и украинская стороны обменялись военнопленными в соответствии с договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Обмен прошел 9 июня. Страны возвратили на родину военнослужащих возрастом до 25 лет. Сейчас российские бойцы находятся на территории Белоруссии, им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.

Военных доставят в Россию прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.

Ранее помощник президента и глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский рассказал, что в июне пройдет паритетный обмен военнопленными численностью не менее тысячи человек с каждой стороны. Сначала передадут раненых, тяжелобольных и солдат в возрасте до 25 лет.

Он отметил, что украинская делегация на переговорах в Стамбуле предложила ввести 30- или 60-дневный режим прекращения огня для подготовки встречи лидеров двух стран.