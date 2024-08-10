Стягивание белорусских сил к границе с Украиной назвали попыткой «помочь Путину»

Белоруссия начала перебрасывать бойцов своей армии к границе с Украиной для «отвлечения внимания Киева и помощи России». Такое мнение высказал глава Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Андрей Коваленко в своем Telegram-канале.

«Стягивание оружия со стороны Белоруссии к приграничью — это попытка помочь Путину и отвлечь внимание украинского командования на то направление», — написал он.

Президент Александр Лукашенко заявил, что будет лично на месте разбираться с «неспокойной ситуацией» на границе с Украиной. Он также пообещал, что Белоруссия не оставит без ответа нарушение воздушного пространства со стороны Украины.