Лукашенко заявил, что разберется с «неспокойной ситуацией» на границе с Украиной

Лукашенко на месте разберется с «неспокойной ситуацией» на границе с Украиной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко готов лично на месте разобраться с «неспокойной ситуацией» на границе с Украиной. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Накануне белорусские противовоздушные обороны сбили приблизительно десяток украинских воздушных целей над территорией страны. Лукашенко предположил, что это были ударные дроны.

Белорусский лидер пообещал, что ответ последует на любые украинские провокации. По его словам, белорусские и российские военные тесно взаимодействуют друг с другом.

Лукашенко также обратился к жителям Белоруссии с просьбой не паниковать из-за возможного вооруженного конфликта. Он заявил, что у Минска есть все необходимые ресурсы для достойного ответа врагу.