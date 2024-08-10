Лукашенко пригрозил ответом на провокации ВСУ

Белоруссия ответит на нарушение воздушного пространства со стороны Украины, заявил президент Александр Лукашенко. По его словам, Минобороны республики и Генштабу ВС уже поручили провести работы для обеспечения безопасности страны, сообщило БелТА .

Белорусский лидер отметил, что не понимает, для чего Украина пошла на подобные провокации. Власти республики разберутся в ситуации.

«Но мы, как я говорил, четко определялись с ними и довели до них эту информацию, что без ответа любые провокации не останутся», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Он уточнил, что белорусские и российские военные находятся в тесном контакте. Все украинские цели уничтожили и в России, и в Белоруссии.

Ранее Лукашенко сообщил об уничтожении нескольких воздушных целей над территорией республики. По его словам, системы ПВО отработали по ударным беспилотникам ВСУ.