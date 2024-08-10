Лукашенко пригрозил ответом на провокации ВСУ
Лукашенко пообещал ответить Украине на провокационные действия
Белоруссия ответит на нарушение воздушного пространства со стороны Украины, заявил президент Александр Лукашенко. По его словам, Минобороны республики и Генштабу ВС уже поручили провести работы для обеспечения безопасности страны, сообщило БелТА.
Белорусский лидер отметил, что не понимает, для чего Украина пошла на подобные провокации. Власти республики разберутся в ситуации.
«Но мы, как я говорил, четко определялись с ними и довели до них эту информацию, что без ответа любые провокации не останутся», — подчеркнул Александр Лукашенко.
Он уточнил, что белорусские и российские военные находятся в тесном контакте. Все украинские цели уничтожили и в России, и в Белоруссии.
Ранее Лукашенко сообщил об уничтожении нескольких воздушных целей над территорией республики. По его словам, системы ПВО отработали по ударным беспилотникам ВСУ.