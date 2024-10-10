Стивен Сигал заявил, что готов сражаться в зоне СВО и «умереть за президента»

Специальный представитель МИД РФ по гуманитарным связям Стивен Сигал готов сражаться на российской стороне в зоне СВО. Об этом актер заявил в своем документальном фильме «Во имя справедливости» , снятом в Донбассе.

Сигал рассказал, что через день после начала специальной военной операции отправил письмо президенту России Владимиру Путину.

«Я написал ему, что теперь мы увидим, кто наши настоящие соотечественники, кто наши друзья и кто наши враги», — отметил он.

По словам актера, он готов сражаться на стороне своего президента и, если понадобится, умереть. Он уверен, что письмо дошло до Путина.

В фильме Стивен Сигал также показал кадры общения с пленными боевиками батальона «Азов»* в колонии в Еленовке в ДНР. Националисты рассказали актеру про приемлемые условия содержания.

*Запрещенная в России террористическая организация.