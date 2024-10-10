Стивен Сигал встретился с пленными боевиками из «Азова»

Специальный представитель МИД РФ по гуманитарным связям Стивен Сигал встретился с пленными боевиками националистического батальона «Азов»* в колонии в Донецкой Народной Республике. Кадры показали на телеканале «Россия 1» .

Националисты узнали известного актера и поделились с ним условиями своего содержания, назвав их приемлемыми.

«К нам относятся хорошо, достаточно хорошо. Не на что жаловаться», — отметил один из боевиков.

В мае президент России Владимир Путин вручил орден Дружбы Стивену Сигалу. Актера удостоили награды за «большой вклад в развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества».

Сигал занял пост специального представителя российского МИД по гуманитарным связям России и США в 2018 году. Осенью 2016 года он получил российское гражданство.

* Запрещенная в России террористическая организация.