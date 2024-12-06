Стивен Сигал пожелал россиянам в Новом году мира и победы

Спецпредставитель МИД РФ по гуманитарным связям актер Стивен Сигал обратился к россиянам с пожеланиями мира, победы и счастья. Его слова привело РИА «Новости».

«Я могу пожелать всем мира, счастья и победы», — сказал он.

По его словам, россияне должны «подняться и защитить» свою страну. Актер отметил, что российская армия побеждает на поле боя, а все остальные отличились только в пропаганде и фейках.

Сигал заявил, что выгоду от конфликта получили «большие политики». Администрация уходящего президента США Джо Байдена не хотела иметь ничего общего с Россией, однако победивший на выборах Дональд Трамп будет налаживать отношения с РФ.

Ранее Сигал заявил о готовности сражаться в зоне СВО в рядах ВС России. В своем документальном фильме «Во имя справедливости» он рассказал, что через день после начала спецоперации отправил письмо президенту Владимиру Путину.