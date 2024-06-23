Медведев пожелал участникам обстрела Севастополя сгореть заживо

Медведев назвал атаку на Севастополь и стрельбу в Дагестане терактами

Предоставившие украинским боевикам ракеты с кассетными боеприпасами американцы и наводившие снаряды на пляж с мирными людьми бандеровцы сгорят в аду. Но еще раньше кара их настигнет на земле. Об этом в своем Telegram-канале написал председатель Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Он подчеркнул, что обстрел Севастополя нельзя рассматривать как боевые действия. Это был исключительно теракт, как и стрельба, охватившая города Дагестана.

«Все случившееся не военные действия, а подлый и гнусный теракт против нашего народа, совершенный в православный праздник. Как и резня в Дагестане, которую устроили экстремисты», — написал Медведев.

Заместитель председателя Совета безопасности добавил, что теперь американские власти, бандеровский режим и безумные фанатики в его глазах ничем друг от друга не отличаются.

Политик выразил глубокие соболезнования семьям погибших и пожелал раненым скорейшего выздоровления.

Украинские боевики сегодня ударили ракетами ATACMS по Севастополю. Основную часть снарядов перехватили силы противовоздушной обороны. Одна ракета взорвалась в воздухе, и ее осколки упали в район пляжа, где отдыхали люди. Губернатор города Михаил Развожаев заявил, что от полученных ранений скончались двое взрослых и двое детей.

По последним данным, медицинская помощь понадобилась 144 пострадавшим, из которых 82 человека попали в больницу.

В Дербенте группа напала на синагогу и православный храм, где расправилась со священником. Оба здания злоумышленники подожгли.

В Махачкале боевики устроили стрельбу около поста ДПС на улице Ермошкина, а также в районе улицы Магомедгаджиева.

По данным республиканского главка МВД, общее количество убитых полицейских составило шесть человек. В республике ввели режим контртеррористической операции.