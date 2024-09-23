Стешин назвал убийство военкора Бентли «дьявольским стечением обстоятельств»

Причиной убийства военкора Рассела Бентли с позывным Техас на территории Донецкой Народной Республики 8 апреля стало «дьявольское стечение обстоятельств». Об этом в материале для kp.ru заявил журналист Дмитрий Стешин.

По информации Стешина, Бентли проживал в самом часто обстреливаемом районе Донецка. После очередной атаки ВСУ военкор отправился на помощь раненым, однако некоторые приняли его за врага.

«То, что случилось с Техасом, — дьявольское стечение обстоятельств. Говорящий с акцентом мужчина в ковбойской шляпе с позывным Техас не мог не вызвать нездоровую реакцию у тех, кто оценивал в этот момент повреждения после обстрела. И пошло одно цепляться за другое», —подчеркнул журналист.

О гибели Бентли стало известно 19 апреля. Предполагаемых убийц задержали 5 мая. Несколько дней спустя СК сообщил об установлении всех причастных к смерти Бентли в ДНР.