«Дело возбуждено». Подозреваемых в убийстве Рассела Бентли задержали | 360°

05 мая 2024, 23:30
«Дело возбуждено». Подозреваемых в убийстве Рассела Бентли задержали
Подозреваемых в убийстве военкора Рассела Бентли задержали
Предполагаемых убийц ополченца, военкора и добровольца из США Рассела Бентли с позывным Техас задержали. Об этом Telegram-каналу WarGonzo рассказал адвокат супруги покойного Людмилы Бентли.
Делом занимаются специалисты Главного военного следственного управления СК России. Техас был не просто ополченцем, который приехал из США в Донбасс, он был знаковой фигурой. Многих потрясла его гибель.
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«Дело возбуждено, назначена судебно-медицинская экспертиза по останкам, которые были обнаружены», — поделился адвокат.
О гибели Рассела Бентли стало известно 19 апреля. Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян напомнила, что Техас сотрудничал с агентством Sputnik.
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