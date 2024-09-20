СК установил всех причастных к убийству военкора Рассела Бентли

Завершилось предварительное следствие по уголовному делу об убийстве в зоне СВО ополченца, военкора, добровольца из США Рассела Бентли. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Следователи установили причастных к гибели журналиста и обстоятельства совершенных преступлений. Фигурантами дела стали военнослужащие Вооруженных мил России Виталий Вансяцкий, Владислав Агальцев, Владимир Бажин и Андрей Иорданов.

Их обвинили в превышении полномочий и укрывательстве особо тяжкого преступления.

«Военнослужащие Вансяцкий, Агальцев и Иорданов применили к нему (Расселу Бентли — прим. ред.) физическое насилие и пытки, повлекшие его смерть», — заявили в СК.

В тот же день злоумышленники подорвали тротиловой шашкой автомобиль с телом военкора и попытались избавиться от останков. Обвиняемых ознакомят с материалами уголовного дела. Позже его направят в суд.

О гибели Бентли стало известно 19 апреля. Предполагаемых убийц задержали 5 мая.