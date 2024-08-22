Стекла выбило в квартирах под Волгоградом во время атаки украинских дронов

Глава Калачевского района Горбатый: во время атаки БПЛА в домах выбило стекла

В нескольких квартирах Калачевского района Волгоградской области выбило стекла при атаке украинских беспилотников. Об этом сообщил глава района Роман Горбатый в своем Telegram-канале .

«Для обеспечения безопасности жителей поселка Октябрьский были подготовлены автобусы, объявлены места для укрытия на территории поселка», — передал он.

Однако эвакуация не потребовалась. Сейчас продолжается работа по оценке ущерба. Серьезных повреждений нет.

Горбатый добавил, что беседует с местными жителями, все относятся к ситуации с пониманием.

«В ближайшее время определим нанесенный жителям поселка ущерб и, конечно, окажем необходимую помощь», — пообещал он.

Над территорией Волгоградской области ночью сбили 13 беспилотников. Губернатор Андрей Бочаров сообщил, что в результате падения БПЛА вспыхнул пожар на территории объекта Министерства обороны. В аэропорту Волгограда ввели ограничения, уточнил RT. Часть рейсов задержали.