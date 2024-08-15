Ставший жертвой издевательств бойцов ВСУ в нацистских касках пенсионер пропал

Без вести пропал 74-летний пенсионер, ставший объектом издевательств со стороны украинских националистов в нацистских касках в Курской области. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным источника, мужчину не видели последние 10 дней. При этом первоисточник видео с глумлением боевиков сообщил, что «русиш швайне не дошел до своей водки».

Mash также установил, что ставший скандальным видеоролик сняли в районе села Заолешенка Суджанского района. Местный житель Александр Г. искал российских военных, однако встретил двух украинских боевиков в нацистской форме.

Ранее в Сети появились кадры с боевиками ВСУ, которые глумились над российским пенсионером и издевались над ним. Глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий пообещал пять миллионов рублей за поимку «бандеровских недобитков», а в Сети уже стали известны персональные данные одного из них.