Стармер заговорил об отправке британской авиации на Украину

Стармер: ради мира Великобритания готова отправить войска на Украину

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер после встречи с президентом США Дональдом Трампом допустил отправку своих войск на Украину. Он сказал на пресс-конференции, что это обеспечит завершение конфликта, сообщил телеканал Sky News .

Стармер поблагодарил Трамп за стремление урегулировать конфликт. Он заявил, что Великобритания готова сотрудничать с союзниками, отправить войска и поднять самолеты, чтобы поддержать соглашение по Украине.

«Только так мир будет длиться», — сказал премьер.

Трамп назвал Стармера жестким переговорщиком и заявил, что встреча прошла очень продуктивно. Прогресс в направлении мира, по его мнению, произойдет, когда украинский президент Владимир Зеленский посетит Белый дом.

Ранее The Telegraph сообщил, что Великобритания и Франция тайно обсудили отправку миротворцев на Украину. Трамп поддержал эту идею, но в приемлемой для обеих сторон конфликта форме.