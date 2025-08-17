Страны Европы решили направить войска на Украину в случае перемирия

«Коалиция желающих» заявила о готовности отправить войска на Украину

После прекращения боевых действий «коалиция желающих» может развернуть многонациональные силы на Украине. Об этом сообщила канцелярия премьер-министра Великобритании Кира Стармера после онлайн-совещания группы.

«Они вновь подчеркнули готовность развернуть силы сдерживания, чтобы помочь обезопасить Украину, а также восстановить вооруженные силы», — указали в сообщении.

В заявлении отметили, что участники коалиции подтвердили планы оказать помощь в обеспечении безопасности воздушного и морского пространства Украины, а также в восстановлении ее вооруженных сил.

Участники совещания также высоко оценили намерения президента США Дональда Трампа предоставить Украине гарантии безопасности.

Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что при заключении мирного соглашения украинские власти могут признать факт утраты территорий.