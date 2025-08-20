Лавров назвал страны, которые могут участвовать в гарантиях безопасности Украины

Россия согласна с тем, чтобы гарантии безопасности Украины обеспечивались на равной основе с участием Китая, США, Великобритании и Франции. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с коллегой из Иордании Айманом ас-Сафади, сообщили РИА «Новости» .

«Россия согласна с тем, чтобы гарантии безопасности Украины обеспечивались на равной основе с участием таких стран как Китай, США, Великобритания, Франция», — сказал он.

Министр подчеркнул, что Москва не может согласиться с ситуацией, когда вопросы коллективной безопасности в связи с украинским кризисом будут решаться без участия России. По его словам, это было бы «утопией и путем в никуда». Министр добавил, что Россия намерена «твердо и жестко обеспечивать свои законные интересы».

Лавров напомнил, что еще в апреле 2022 года в Стамбуле украинская переговорная команда предлагала принципы урегулирования, включавшие отказ от вступления в НАТО, подтверждение нейтрального и безъядерного статуса, а также разработку системы международных гарантий безопасности при участии постоянных членов Совбеза ООН и ряда других стран. Российская сторона тогда поддержала этот подход, который, по словам главы МИД, предполагал равные гарантии для всех заинтересованных сторон, включая соседей Украины.

Накануне Лавров заявил, что Россия не отказывается ни от каких форматов работы по урегулированию на Украине — ни от двусторонних, ни от трехсторонних.