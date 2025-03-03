Стармер назвал США «жизненно важными» в установлении мира на Украине

Соединенные Штаты «жизненно важны» для установления прочного мира на Украине. Такое заявление сделал премьер-министр Великобритании Кир Стармер, чьи слова привело РИА «Новости».

«Кому-то может казаться удобным занимать одну из сторон, но события последних дней ясно продемонстрировали: США играют ключевую роль в обеспечении мира, которого мы все хотим достичь на Украине», — подчеркнул политик.

Глава правительства призвал в обязательном порядке укреплять отношения и партнерство с США в сфере безопасности, технологий, инвестиций и торговли.

«Мы никогда не станем делать выбор между двумя берегами Атлантики», — сказал премьер на выступлении в Палате общин.

Генсек НАТО Марк Рютте ранее призвал европейских союзников прекратить ныть и высказать свои идеи по миру на Украине. Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон предложили месячное перемирие.