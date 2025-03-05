Стармер и Макрон предложили Зеленскому поехать к Трампу вместе

Daily Mail: Стармер и Макрон готовы поехать в Белый дом вместе с Зеленским

Pool/Keystone Press Agency
Фото: Pool/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Премьер Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон готовы поехать на следующей неделе вместе с Владимиром Зеленским в Белый дом, чтобы помочь урегулировать разногласия, возникшие у него с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщила газета Daily Mail со ссылкой на дипломатические источники.

«Трампа разозлило предупреждение от Зеленского, что до сделки по завершению конфликта еще очень далеко», — пишет издание.

Однако позже глава киевского режима выразил сожаление из-за устроенного в Вашингтоне скандала. Это, по словам спикера Палаты представителей Майкла Джонсона, в Белом доме восприняли как извинения перед Трампом.

Теперь потенциальные визитеры хотят представить президенту США собственный план урегулирования, сообщает газета. В него входят освобождение пленных и перемирие в воздухе и на море. По мнению Зеленского, при согласии России после этого можно будет очень быстро заключить договоренности.

При этом, по данным того же издания, ранее США потребовали от Великобритании прекратить передавать ВСУ американские разведданные.

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