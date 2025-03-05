В конгрессе США расценили заявление Зеленского как извинения

Сожаление из-за скандала в Белом доме, которое выразил президент Украины Владимир Зеленский, можно считать извинениями перед президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Об этом в интервью Fox Business заявил спикер палаты представителей США Майк Джонсон.

«Когда Зеленский выпустил свое заявление, я разговаривал с президентом Трампом. Я ему сказал: мистер президент, он сделал то, что должен был сделать — он, фактически, принес извинения за то, что случилось в Овальном кабинете. С его стороны довольно разумно принять сделку и вернуться к переговорам», — рассказал спикер.

Урегулирование украинского конфликта, по словам Джонсона, возможно тогда, когда американский лидер добьется участия в переговорах Зеленского, после чего к обсуждению уже присоединятся российские власти.

Ранее Зеленский в социальной сети X заявил о готовности к разрешению конфликта на Украине мирным путем. Кроме того, он признал, что его недавняя встреча в Вашингтоне прошла не так, как планировалось.