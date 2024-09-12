«Стараются поизящнее оформить». Лавров — о решении по ударам вглубь России

Лавров: Запад давно снял Украине ограничения на удары дальнобойным оружием

Фото: РИА «Новости»

Россия не сомневается, что Запад давно разрешил Украине наносить удары дальнобойным оружием. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров, его слова привело РИА «Новости».

«Сейчас его пытаются покрасивее, поизящнее оформить в публичном пространстве», — добавил дипломат.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что подобные шаги Запада повысят его вовлеченность в конфликт на Украине и вызовут реакцию со стороны России.

Издание Financial Times сообщало, что мнения в американском истеблишменте по вопросу разрешения Украине наносить удары вглубь России разделились. Госдепартамент придерживается мнение, что его нужно дать, а Пентагон и разведывательное сообщество предостерегают от такого поступка.

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