Россия не сомневается, что Запад давно разрешил Украине наносить удары дальнобойным оружием. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров, его слова привело РИА «Новости».
«Сейчас его пытаются покрасивее, поизящнее оформить в публичном пространстве», — добавил дипломат.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что подобные шаги Запада повысят его вовлеченность в конфликт на Украине и вызовут реакцию со стороны России.
Издание Financial Times сообщало, что мнения в американском истеблишменте по вопросу разрешения Украине наносить удары вглубь России разделились. Госдепартамент придерживается мнение, что его нужно дать, а Пентагон и разведывательное сообщество предостерегают от такого поступка.
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