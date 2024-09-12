Россия не сомневается, что Запад давно разрешил Украине наносить удары дальнобойным оружием. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров, его слова привело РИА «Новости» .

«Сейчас его пытаются покрасивее, поизящнее оформить в публичном пространстве», — добавил дипломат.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что подобные шаги Запада повысят его вовлеченность в конфликт на Украине и вызовут реакцию со стороны России.

Издание Financial Times сообщало, что мнения в американском истеблишменте по вопросу разрешения Украине наносить удары вглубь России разделились. Госдепартамент придерживается мнение, что его нужно дать, а Пентагон и разведывательное сообщество предостерегают от такого поступка.