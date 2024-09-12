Песков объяснил, к чему приведет разрешение Запада бить по территории России

Разрешение Запада бить по российским территориям приведет к реакции со стороны России. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков «Известиям» .

Официальный представитель Кремля отметил, что разрешение бить по территориям России повысит вовлеченность Запада в украинский конфликт. Также, по мнению Пескова, западные чиновники уже давно дали ВСУ зеленый свет в этом вопросе. Поэтому Украина будет пытаться бить по социальным объектам.

«Очевидно, что конечно Украина продолжит эти свои террористические атаки. И с большой долей уверенности можно предположить, что они будут пытаться бить по социальным объектам, как они это делают до сих пор», — сказал Песков.

По данным Financial Times, в администрации президента США Джо Байдена наметился раскол. Чиновники разошлись во мнениях насчет разрешения Украине бить по российским территориям дальнобойным оружием.