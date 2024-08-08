«Сам Бог так решил». Скабеева назвала чудом, что Поддубному удалось выжить

Скабеева: выжить в подорванной машине у Поддубного почти не было шансов

Журналистка Ольга Скобеева сообщила новые подробности о состоянии военкора Евгения Поддубного, который 7 августа попал под удар украинского дрона в Курской области. По ее данным, он сам дышит и говорит. Скабеева в своем Telegram-канале выразила уверенность, что шансов выжить у Поддубного было немного.

«Черепно-мозговая травма, осколочные ранения и ожоги — пострадали кисти рук, шея, лицо. Поддубный — в сознании: сам дышит и сам говорит», — написала она.

Скабеева отметила, что машина Поддубного сгорела дотла — взорвался топливный бак. По ее мнению, выжить в такой ситуации практически не было шансов, но военкору это удалось.

«Сам Бог так решил», — написала журналистка.

Первым раненого Поддубного нашел местный житель, он передал его народной дружине. Про словам добровольца Андрея Евтеева, корреспондент «вел себя по-мужски». В первую очередь он попросил связаться с его женой и передать ей, что с ним все в порядке.