Прокуратура передала в суд обвинения против двоих наемников из Грузии и Франции

Обвинительное заключение против двух наемников в рядах ВСУ — грузина Алеко Хецуриани и француза Гийома Андреони — передали в Верховный суд ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

По данным следствия, оба обвиняемых с 2022 года участвовали в боевых действиях на стороне Украины за вознаграждение. Их объявили в международный розыск и заочно арестовали. Если суд признает мужчин виновными и не найдет отягчающих обстоятельств, обоим грозит до 15 лет лишения свободы.

Накануне Следственный комитет сообщил, что привлек к уголовной ответственности 785 наемников, воевавших на стороне ВСУ.

Жители Курской области уже столкнулись с их жестокостью. Например, боевики расстреляли 23-летнюю девушку, сравнившую их с фашистами. Кроме того, по свидетельству местных жителей, в первые дни нападения наемники любили заезжать в курские села на танках и расстреливать дома прямо с жителями внутри.