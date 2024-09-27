Завербованный ВСУ пенсионер из США предстал перед судом в Москве

Обвиняемый в наемничестве и участии в боевых действиях на стороне ВСУ 72-летний американец Стефан Хаббард отправился в СИЗО на полгода. Об этом со ссылкой на своего корреспондента в Московском городском суде сообщило РИА «Новости» .

В ходе заседания по избранию меры пресечения обвиняемый рассказал, что родился в штате Мичиган, но в 2014 году в статусе пенсионера переехал на Украину, где жил с гражданской женой. Но в результате она его бросила.

Сторона обвинения подала судье ходатайство о продлении ареста Хаббарда, так как он может помешать проведению следствия.

«Ходатайство удовлетворить, избрать обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу на срок шесть месяцев, до 26 марта 2025 года», — объявил судья.

О том, что Хаббард принимал участие в боевых действиях на стороне украинских боевиков, известно из его интервью, которое опубликовали СМИ и Telegram-каналы в 2022 году. Американец с 2014 года жил в городе Изюм Харьковской области, где попал под влияние украинской пропаганды и вступил в ВСУ. В ходе участия в боях попал в плен. Хаббард подчеркивал, что российские военные с ним обращались хорошо.

По словам обвиняемого сейчас он лучше осознает причину украинского конфликта и с пониманием относится к решениям России.

Ранее командир разведгруппы спецназа «Ахмат» с позывным Аид заявил о бегстве из Курской области боевиков частных военных компаний из США и Великобритании, которые присоединились к ВСУ. По словам офицера, наемники жаловались на плохие условия для ведения боев после того, как попали под жесткий обстрел во время штурма.