Украинский комбат обвинил генералов в серьезных потерях в рядах ВСУ у села Прогресс

ВСУ понесли «определенные» потери около села Прогресс из-за жестких приказов руководства. Об этом заявил комбат 47-й механизированной бригады Украины Александр Ширшин в беседе с изданием hromadske.

«Из-за того, что наши генералы — „ни шагу назад, стоим до последнего солдата“ — к сожалению, мы понесли определенные потери, которых можно было бы избежать», — пожаловался военный.

По его словам, нужно было просто «отдать» территории и отступить. Военные оказались практически в кольце, их окружили со всех сторон. В целом ситуация не улучшается, некоторые территории обороны украинских войск «продолжают сыпаться», отметил Ширшин.

Ранее командир штурмового отряда с позывным Воевода заявил, что моральный дух у военных Украины сильно ослаб. Он рассказал, что мобилизованные солдаты, которых «наловили» украинские военкомы, сразу убегают, когда видят российских бойцов.