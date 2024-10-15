На период с 2025 по 2027 годы из бюджета запланировали выделение 50 миллиардов рублей на мобилизационную и вневойсковую подготовку. Это нужно для подготовки на случай «войны с мощным противником по всему периметру» России, объяснил RTVI депутат Госдумы Андрей Картаполов.
«Средства выделяются в общем и в целом под мобилизационные мероприятия. Но это плановые мероприятия, совершенствование системы мобилизационного развертывания государства в целом. Мобилизации граждан не планируется», — рассказал парламентарий.
Мобилизационная политика полностью провалилась на Украине, сообщило издание «Страна.ua». Журналисты уточнили, что именно с этим связаны недавно начавшиеся облавы украинских военкомов на посетителей концертов и других развлекательных мероприятий.
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Стало известно, зачем в бюджет заложили 50 миллиардов на мобилизационную подготовку
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