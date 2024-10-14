Стали известны причины облав сотрудников военкоматов на Украине

Волна облав сотрудников ТЦК связана с провалом мобилизационной политики, сообщило украинское издание «Страна.ua». По его информации, вылазки военкомов носят «показательный характер», чтобы донести до всех — неприкасаемых на Украине нет.

С прошлой недели украинские военкомы врываются в развлекательные заведения по всей стране. Рейды прошли в Киеве, Харькове, Львое, Днепропетровске и других крупных городах.

Журналисты объяснили, что главной причиной облав стал провал мобилизации, его назвали «тотальным».

«Официально заявляется, что после принятия закона о мобилизации ее темпы выросли чуть ли не в три раза. Но в реальности таких цифр нет и близко. На самом деле рост был, но в пределах 50% плюс-минус», — отметил собеседник издания.

Нагрянули военкомы и на концерт группы «Океан Эльзы». Ее лидер назвал случившееся «праздником».