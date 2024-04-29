«Самый крупный риск». НАТО испугался победы России на Украине | 360°

Мир 29 апреля 2024, 17:57 «Самый крупный риск». НАТО испугался победы России на Украине Столтенберг заявил, что победа России на Украине дорого обойдется НАТО РИА «Новости»

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Победа России в украинском конфликте будет очень дорого стоить НАТО. А это — наибольшие риски для альянса, заявил генсек блока Йенс Столтенберг, прибывший в Киев с необъявленным визитом.

«Самый крупный риск — это если президент Путин достигнет целей и если Путин выиграет», — подчеркнул Столтенберг.

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Сейчас руководство НАТО видит последствия невыполненных НАТО обещаний по военной помощи Украине, признал генсек. Речь идет о недопоставках снарядов республике. Столтенберг заявил, что украинской армии необходимы вооружения и боеприпасы, чтобы противостоять России.

При этом Столтенберг не ждет, что Североатлантический альянс договорится о членстве Украины на саммите в Вашингтоне, который пройдет летом. Республика вступит в НАТО, когда наступит «подходящее время».